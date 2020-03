Ako vyzerá strašiak koronavírus?

Prísnym dodržiavaním jednoduchých hygienických návykov zamedzíte šíreniu ochorenia: umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po použití toaliet, pred jedlom a po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní. Nedotýkajte sa svojich očí, nosa a úst nevyčistenými rukami. Nekýchajte do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky a tú ihneď po použití vyhoďte do uzavretej odpadovej nádoby. Ak ste chorí, ostaňte doma. Nevyhľadávajte miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné.